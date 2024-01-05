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İsrail'in Batı Şeria'daki baskınları Filistinlileri endişelendiriyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki baskınları Filistinlileri endişelendiriyor

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'daki kentlere ve mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarla buraları yaşanmaz hale getirmeyi ve böylelikle mülteciler konusunu gündemden kaldırmayı amaçladığını düşünüyor. İsrail güçlerinin son olarak Tulkerim kenti ile Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına düzenlediği baskınlar büyük bir yıkıma, gözaltılara ve yaralılara neden oldu. Filistin Kızılayı, baskında 21 kişinin yaralandığını bildirdi ve İsrail güçlerinin müdahaleye engel olduğunu belirtti. İsrail'in baskınları sonucunda mülteci kamplarının altyapısı tahrip edildi, evler bombalandı ve insanlar zorla gözaltına alındı. Bu durum, Filistinlilerin mülklerine ve dükkanlarına zarar verilerek mülteci kamplarının yaşanmaz hale getirildiği anlamına geliyor.

İsrail\'in Batı Şeria\'daki baskınları Filistinlileri endişelendiriyor
05.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Filistinliler, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da kentlere ve özellikle mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarla buraları yaşanmaz hale getirmeyi ve böylelikle mülteciler konusunu gündemden kaldırmayı amaçladığını düşünüyor.

İsrail güçlerinin mülteci kamplarına yönelik baskınlarının son adresi Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kampları oldu.

Baskın 3 Aralık'ta başladı 4 Aralık akşam saatlerinde sona erdi ancak geride büyük bir yıkım, gözaltılar ve çok sayıda yaralı bıraktı.

Filistin Kızılayı baskına ilişkin yaptığı son açıklamada, Tulkerim kenti ile Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskında 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kurum, 17 kişinin gözaltı ve sorgulama sırasında darbedilme sonucu yaralandığını ve vücutlarında kırıklar oluştuğunu, 3 kişinin şarapnel, bir kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

İsrail güçleri, Filistin Kızılayı ekiplerinin, kamplara girerek yaralılara müdahale etmesine de engel oldu.

Görgü tanıklarına göre baskın sırasında, İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombalaması sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail iş makinelerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'nda altyapıya, binalara ve dükkanlara zarar verdiği görüldü.

Filistinli direnişçilerin İsrail araçlarına patlayıcı kullanarak düzenlediği saldırı ve İsrail güçlerinin de bu araçlardan birini çekiciyle çektiği ana ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail, baskında çok sayıda ihlal gerçekleştirdi

Nur Şems Mülteci Kampı ileri gelenlerinden Süleyman ez-Zuheyri, İsrail güçlerinin baskın sırasında, evlere girdiğini, eşyaları kullanılamaz hale getirdiğini, erkekleri gözaltına aldığını ve halkı kampı boşaltmaya zorladığını aktardı.

Zuheyri, baskın sırasında onlarca kişinin gözaltına alınarak kamp yakınlarındaki bir soruşturma merkezine götürüldüğünü, bazılarının serbest bırakıldığını ancak kampa dönmelerine izin verilmediğini anlattı.

"İsrail güçleri, intikam alırmışçasına Filistinlilerin mülklerine ve dükkanlarına zarar verdi, yaklaşık 5 evi bombayla patlattı, bazılarını askeri noktalara dönüştürdü, altyapıyı tamamen yerle bir etti." diyen Zuheyri, kamp çevresindeki durumun felaketi andırdığını dile getirdi.

Tulkerim'deki Filistin Esirler Cemiyeti Bürosu Müdürü İbrahim Nemr, kesin bir rakam olmamakla birlikte yüzlerce kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Tulkerim Mülteci Kamp Hizmetleri Komitesi Başkanı Faysal Selame ise baskın sırasında altyapının neredeyse tamamen tahrip edildiğini ve insanların iki gün boyunca sokağa çıkmasına izin verilmediğini belirtti.

Selame, elektrik ve suyun kesildiğini ifade ederek fırınlar ile eczanelerin de bu sürede kapalı kaldığını anlattı.

İsrail güçleri, kamplardaki mültecilere hayatı dar etti

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Teysir Nasrallah, "Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşananların Gazze'deki savaşla büyük oranda benzeştiği" yorumunu yaptı.

"İsrail, kampları hedef alarak ve onları yaşanmaz bir yer haline getirerek, başta mülteciler konusu olmak üzere Filistinlilerle arasındaki mücadelenin ana konularını kökünden çözmeye çalışıyor." diyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, Filistin Nekbesi'nin kanıtlarından olan kampları yok etmeye çalışıyor. Gazze savaşı başladığından bu yana Batı Şeria'daki kamplara da benzer bir savaş açıldı. Nur Şems Mülteci Kampı bunun kanıtıdır."

Nasrallah, Tel Aviv yönetiminin, dünyanın Gazze savaşıyla meşgul olmasını fırsat bilerek Batı Şeria'da yeni bir durumu dayattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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