İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Sürüyor

İsrail ordusu Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

30.09.2024 10:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.

Nablus kenti ile Asker Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen baskınlarda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail ordusu baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerleri baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kalkilya'nın çeşitli mahallelerine düzenlenen baskınlarda dükkanlar ve evlerde arama yapıldı.

İsrail askerleri Ramallah'ta da başta Silvad olmak üzere çeşitli beldelerde düzenlediği baskınlarda Filistinlileri gözaltına aldı.

Beytüllahim yakınlarındaki Tuku beldesindeki evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordu güçleri ayrıca Selfit, Cenin ve El Halil kentlerine de baskınlar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 719 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 200 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Sürüyor - Son Dakika

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