İsrail'in Ramallah'ta Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Ramallah'ta Saldırıları Sürüyor

Ramallah'ta İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, ağaçları kesip evleri yakmaya çalıştılar.

07.12.2024 19:52
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah kentindeki Tayyibe beldesinde iki gence saldırarak yaraladığı, yaralı gençlerin hastane nakledildiği aktarıldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya Belediye Başkanı Lafi Edib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldede Said Ziyab isimli bir çiftçiyi darp ettiğini, çiftçinin vücudunda morluklar oluştuğunu söyledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Nablus kentindeki Karyut köyüne baskın düzenleyerek, bir evi yakmaya çalıştı ancak bölge sakinleri buna engel oldu.

Selfit kentinin doğusundaki Yasuf Köyü Meclisi Başkanı Vail Ebu Madi, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, köydeki 15 zeytin ağacını kestiğini ifade etti.

Ağaçların 40 yaşında olduğuna ve Filistinli Cihad Hüseyin'e ait olduğunu aktaran Ebu Madi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köye yönelik ağaçları kesme, elektriği kesme, çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını engelleme, evlerini ve araçlarını yakma, köye giden yolun kapatılması gibi saldırıları tekrarladığını belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cubur, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesinde Filistinli Ziyad Şuhaydem ve çocuklarını darp ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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