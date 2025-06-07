İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 Filistinli hayatını kaybetti

07.06.2025 18:24
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hastane, okul, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi yerleri bombalayan İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de hedefinde siviller vardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeria" ailesine ait içinde yaşayanların olduğu 3 katlı evi bombaladı.

Basal, saldırıda 6'sı çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının "son derece kısıtlı imkanlarla" sürdüğünü kaydeden Basal, "Hedef alınmadan önce bina içinde çocuklar oyun oynuyordu, bu durum çocuk şehitlerin sayısının artmasına neden olacak." dedi.

Sivil Savunma Sözcüsü, "Kurban Bayramı'nda dahi durmayan, masum çocukları bile hedef alan İsrail'in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın müdahale etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesine İsrail'e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, bir diğeri ise yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesine düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Faluca bölgesine İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bir grup Filistinliyi hedef almasının ardından "Subhi" ailesinden 2 kişinin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Şerah bölgesinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun su tankerini bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Mevasi'de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 1 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Bir Zennun bölgesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Mevasi'de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu en az 1 kişi öldü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta binaları havaya uçurduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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