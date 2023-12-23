 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Almanya İsrail'in en iyi müttefiki haline geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Almanya İsrail'in en iyi müttefiki haline geldi

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından ülkenin Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini belirtti. Prosor, Almanya'nın İsrail'in ikinci stratejik ortağı olduğunu ve Berlin yönetiminin tutumunun etkili olduğunu söyledi. Ayrıca Almanya'nın İsrail ile görüşmelerinin devam ettiği ve Arrow 3 Hava ve Füze Savunma Sistemi için anlaşma imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail\'in Berlin Büyükelçisi: Almanya İsrail\'in en iyi müttefiki haline geldi
23.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 20:09
Abone Ol

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini bildirdi.

Prosor, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından Almanya'nın İsrail'in ikinci stratejik ortağı haline geldiğini ve bunda 7 Ekim sonrasında Berlin yönetiminin "harika" tutumunun etkili olduğunu belirtti.

Büyükelçi Prosor, "Almanya'nın kendisini savunmada ihtiyaç duyduklarıyla ilgili" ülkesiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti fakat detay vermedi. Almanya, İsrail'den 4 milyar avroluk Arrow 3 Hava ve Füze Savunma Sistemi tedarik etmek için anlaşma imzalamıştı.

İsrail Büyükelçisi, ayrıca Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri şartının getirilmesini desteklediklerini kaydetti.

Filistin'e destek gösterileri, 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken Alman makamları, antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engellemeye çalışmıştı.

Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.

İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Almanya, Berlin, İsrail, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Almanya İsrail'in en iyi müttefiki haline geldi - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Berlin Büyükelçisi: Almanya İsrail'in en iyi müttefiki haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement