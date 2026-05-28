İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 2 Çocuk ve 1 Kadın Hayatını Kaybetti

28.05.2026 23:35
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Beyrut'ta hava saldırısı düzenledi, 3 can kaybı ve 15 yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Şuveyfet bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin nihai bilançoya yer verildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kadın, bebeği ve Suriye uyruklu bir çocuğun hayatını kaybettiği, aralarında 3 çocuk ve 5 kadının bulunduğu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, öğleden sonra ateşkese rağmen Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef alındığı, ancak Hüseyni'ye yönelik suikast girişiminin başarısız olduğu yazıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 23:59:58. #7.12#
