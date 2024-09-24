İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 6 Ölü, 15 Yaralı

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- İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Güvenlik kaynakları: "Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü"

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti. Lübnanlı güvenlik kaynakları saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıya ilişkin detayların daha sonra verileceği aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Beyrut'a yönelik saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

"Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü"

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Ghobeiry'de 6 katlı bir binayı hedef aldığını, saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldürüldüğünü öne sürdü.