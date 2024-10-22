İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 18 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 18 Ölü, 60 Yaralı

İsrail ordusu, Beyrut'ta 3 bina hedef alarak 18 kişinin ölümüne yol açtı; saldırılarda 60 yaralı var.

22.10.2024 17:46
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de 2 binayı hedef alan 3 saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'nin Gubeyri bölgesine 3 saldırı düzenledi.

Saldırılara hedef olan bir binanın tamamen çöktüğüne ilişkin görüntüler sosyal medya ve basında sıkça paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Dahiye'de 2 binanın yer aldığı bir harita paylaşarak, bu binaların Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti.

Adraee, paylaştığı haritada görülen binalar ile çevresi için acil tahliye çağrısı yaparak, İsrail ordusunun bu binalara saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail'in Refik Hariri Hastanesi çevresini hedef alan saldırıda ölü sayısı 18'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralananların sayısı da 60'a yükseldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğuna dikkati çekildi.

Lübnan'ın doğusunda 5 kişi hayatını kaybetti.

NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğu bölgesindeki Hirmil kentini hedef alması sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, İsrail, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'a Saldırısı: 18 Ölü, 60 Yaralı - Son Dakika

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