İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bir noktayı hedef almasının ardından aynı bölge yakınında başka bir noktayı daha hedef aldı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail Beyrut'taki Balat Sokağı Mahallesi'nde çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan bina, Başbakanlık Binası'nın yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunuyor.

Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, kısa süre önce de Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir binaya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail uçakları akşam saatlerinde de Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti