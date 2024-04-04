İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlediği bombalı saldırıda bir Filistinli sağlık görevlisinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Beyt Hanun'da top mermileriyle yaraladığı Filistinlileri tahliye etmeye çalışan sağlık görevlilerini hedef aldı.
Saldırıda sağlık görevlisi Hüseyin Matar öldü, iki kişi de ağır yaralandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Beyt Hanun'daki saldırısında bir Filistinli sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
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