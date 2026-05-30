İsrail'in Beyta'daki Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Filistinlilere ait çok sayıda eve saldırdığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, sabaha karşı Beyta beldesindeki Bir Fevza bölgesine baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ait evleri taşladığı, evlerin önünde park halinde bulunan çok sayıda araca da zarar verdiği aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.