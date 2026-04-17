Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Bombardımanı: 1 Ölü, 2 Yaralı

17.04.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de bir su arıtma istasyonuna saldırı düzenledi, 1 Filistinli öldü.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda bir Filistinli hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ateşkes ihlalleri sonucu 765 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:34:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.