İsrail'in Cami Kontrolü, Filistin'e Saldırı - Son Dakika
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İsrail'in Cami Kontrolü, Filistin'e Saldırı

16.07.2025 14:29
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FKÖ Başkanı Fettuh, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki kontrolünü Filistin haklarına saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi üzerinde "kontrolünü dayatmasının", Filistin halkının tarihi ve dini haklarına karşı açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Fettuh, İsrail medyasında, İsrail'in söz konusu cami üzerindeki yetkileri Filistinli belediyeden alarak bölgedeki yerleşim biriminin yönetimine verilmesi yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

FKÖ'lü yetkili, bu adımı, "Filistin halkının tarihi, dini ve hukuki haklarını hedef alan açık bir saldırı, İslam dinine has kutsal mekanları Yahudileştirme çabası çerçevesinde işlenen tam teşekküllü bir suç" şeklinde nitelendirdi.

Fettuh, bunun, uluslararası insancıl hukukun yanı sıra Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ile Harem-i İbrahim Camisinin İslami bir vakıf olduğunu teyit eden UNESCO kararlarının da açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Bu tür gelişmelerin, aşırılık yanlısı koalisyonlar tarafından yönetilen Tel Aviv hükümetinin Müslümanlara ait ibadethaneler üzerinde cebren Yahudi tahakkümü dayatmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, ihlallerin açık bir "din savaşına" zemin hazırladığı ve sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu konusunda uyardı.

Fettuh, uluslararası toplumdan, bu ırkçı politikaları besleyen ve bölge genelinde infilaka yol açacak sessizlik ve suça dahil olma durumunun ivedilikle sonlandırılmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi üzerinde "kontrolünü dayatmasının" yansımaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verildiği belirtilmişti.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in haziran ayında Harem-i İbrahim Camisinde 89 kez ezan okunmasını engellediği, camiyi art arda 12 gün ibadete ve ziyaretçilere kapattığı kaydedilmişti.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da camiyi Müslümanların ibadeti için açmayı reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cami Kontrolü, Filistin'e Saldırı - Son Dakika

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