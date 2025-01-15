İsrail'in Cenin'de Hava Saldırısı: 6 Ölü

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan kişilerin Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 843 Filistinli hayatını kaybetti.