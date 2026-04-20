İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin batısında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, dün akşam Cenin'in batısındaki Kefr Kud köyünde ateş açtı.
Saldırıda, Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden Muhammed es-Sus yaralandı.
Yaralı Filistinli hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Cenin'deki Ateşinde 1 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
