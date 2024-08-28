İsrail'in Cenin'deki baskınında 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine İsrail askerlerinin baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in düzenlediği baskında 1 kişinin öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Filistin devlet radyosunun haberinde de İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskından sonra çatışma seslerinin geldiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 653'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.