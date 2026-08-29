İsrail'in Cenin'deki saldırıları sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Cenin'deki saldırıları sürüyor

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Cenin'de İsrailliler, 2 Filistinliyi darbederek yaraladı; toprakları buldozerlerle düzleştiriyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi darbederek yaraladığı belirtildi.

İsraillilerin sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırılar sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Cenin'in güneyindeki Arraba kasabası toprakları üzerine kurulan bir yerleşim yeri yakınlarında 2 Filistinliye saldırdı.

Darbedilen Filistinliler hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin'in doğusundaki Raba köyündeki Es-Salime Dağı bölgesinde Filistinlilere ait arazileri buldozerlerle düzleştirip bölgede kurulu kaçak bir yerleşim yerine giden yolu genişletti.

İsrail ordusu, yerleşim birimlerini genişletmek ve yol götürmek için sürekli olarak buldozerlerle Filistinlilerin arazilerini düzleştiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin'deki saldırıları sürüyor - Son Dakika

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