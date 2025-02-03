İsrail'in Cenin Kentine Saldırılarında 7 Filistinlinin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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İsrail'in Cenin Kentine Saldırılarında 7 Filistinlinin Cenazesi Defnedildi

İsrail\'in Cenin Kentine Saldırılarında 7 Filistinlinin Cenazesi Defnedildi

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren 7 Filistinlinin cenazesi, ailelerinin katılımıyla Cenin Mülteci Kampı'ndaki 'Şehitler' kabristanına defnedildi. Cenaze sırasında, İsrail güçlerinin aile dışındaki katılımcılara izin vermediği bildirildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12 günde 25'e yükselirken, 900'den fazla Filistinli son dönemde saldırılarda yaşamını yitirdi.

03.02.2025 14:50
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 7 Filistinlinin naaşı, İbn-i Sina Araştırma Hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampı yakınındaki "Şehitler" kabristanına götürüldü.

Ölen Filistinliler, ailelerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Toprağa verilenlerden 16 yaşındaki Mutez'in annesi Neha Ebu Tabbih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente yönelik saldırılar başladığından beri İsrail güçlerinin hayatını kaybeden yakınlarını defnetmelerini engellediğini anlattı.

Anne Neha, İsrail güçlerinin, cenazelerin Cenin Mülteci Kampı dışında başka bir kabristana defnedilmesi konusunda ısrar ettiğini belirterek, "Oğlum İsrail güçlerinin kampa baskın düzenleyerek ateş açtığı 21 Ocak günü camiden döndüğü sırada öldürüldü. Daha 16 yaşındaydı. Okula gidiyordu. Namazında abdestinde dindar bir çocuktu. İşgal güçleri, çocuklarımızı öldürmekle yetinmiyor, cenazelerini de mülteci kampından uzaklaştırmak istiyor. Ama biz bu konuda kararlı davrandık." diye konuştu.

İsrail defin sırasında aile dışındakilerin katılımına izin vermedi

Filistinli ilk yardım görevlisi Murad Humasiye de "İsrail makamları, saldırılarda öldürülen 7 kişinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki kabristana sadece ailelerinin katılımıyla defnedilmesine izin verdi." dedi.

İsrail güçlerinin cenaze törenleri sırasında yoğun bir katılım ve kalabalık görmek istemediğini aktaran Humasiye, cenazelerin ambulanla getirilerek defnedildiğini kaydetti.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 12 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin Kentine Saldırılarında 7 Filistinlinin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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