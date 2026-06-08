İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Cibaliya Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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