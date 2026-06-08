İsrail'in Cibaliya Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.