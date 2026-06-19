İsrail'in Deyr Dibvan'da Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Deyr Dibvan'da Baskını

19.06.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli yerleşimciler, Deyr Dibvan'a baskın düzenleyip Filistinlilere ait araca el koydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir araca el koydu ve belde girişlerini kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrailli yerleşimciler İsrail ordusu ve polisinin bölgede konuşlanmasından saatler sonra Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir araca el koydu ve belde girişlerinde ulaşımı engelledi.

Görgü tanıkları da iki ayrı İsrailli grubun farklı yönlerden beldeye girdiğini, gruplardan birinin İsrail ordusunun koruması altında Tel bölgesinden, diğerinin ise beldenin batı girişindeki köprü tarafından geldiğini aktardı.

Yerleşimcilerin el koydukları Filistinlilere ait bir araç ve arazi aracıyla belde içine ilerlediği, daha sonra bir ailenin evinin çevresine girerek demir kapıyı kapattığı ve vatandaşların eve ulaşmasını engellediği belirtildi.

Yerleşimcilerin ayrıca Deyr Dibvan ile Remun köyünü birbirine bağlayan doğu ana yolunu kapattığı, bu nedenle beldenin giriş ve çıkışlarının geçici olarak ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Kaynaklar, yerleşimcilerin bölgede birkaç saat kaldıktan sonra belde girişlerinden ayrıldığını, ardından İsrail ordusu ve polis güçlerinin de bölgeden çekildiğini aktardı.

Deyr Dibvan beldesi ve Ramallah'ın doğusundaki çevre köylerin son dönemde yerleşimci saldırılarına maruz kaldığı, saldırılarda Filistinlilere ait araçların yakılması ve mülklere zarar verilmesi gibi olayların yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Deyr Dibvan'da Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde

03:06
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 06:01:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Deyr Dibvan'da Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.