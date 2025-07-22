İsrail'in Deyr el-Belah Saldırısı Sona Erdi - Son Dakika
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İsrail'in Deyr el-Belah Saldırısı Sona Erdi

22.07.2025 16:42
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İsrail ordusu, Deyr el-Belah bölgesine yönelik 24 saat süren kara saldırısını sonlandırdı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri ilk kez karadan girdiği Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırısını 48 saatten kısa sürede sona erdirdiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr el-Belah'a yönelik kara saldırısı sona erdirildi.

Haberde, 24 saatten uzun süre devam eden kara saldırılarının ardından orduya geri çekilme emrinin verildiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in bölgedeki mülteci kamplarına büyük çaplı bir kara saldırısı düzenlemeyi planlamadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, saldırılarını savundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yerleşkesine dün saldırı düzenlediği bildirilen İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırı savunuldu.

Birçok uluslararası kuruluşun merkezinin bulunduğu bilinen Deyr el-Belah'a yönelik saldırılar sırasında uluslararası kuruluşlarla iletişim halinde olunduğu belirtilen açıklamada, sivillere zarar gelmemesi için tahliye uyarısı yapıldığı ve askerler açılan ateşe karşılık verildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, bölgede bazı kişilerin ordu tarafından alıkonulduğu daha sonra uluslararası kuruluşlarla koordine edilerek serbest bırakıldıkları, kıyafetlerinin de üzerlerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı çıkarıldığı savunuldu.

DSÖ, personelinin alıkonulduğunu açıklamıştı

DSÖ, dün Deyr el-Belah'taki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda 2 DSÖ personeli ve bunların aile üyeleri olmak üzere 4 kişinin alıkonulduğu, bunlardan 3'ünün daha sonra serbest bırakıldığı ancak bir personelin hala gözaltında olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun yerleşkeye girerek kadın ve çocukları çatışmalar arasında yaya olarak El-Mevasi bölgesine tahliyeye zorladığı belirtilen açıklamada, erkek çalışanlar ile aile üyelerinin ise kelepçelenip soyularak silah zoruyla sorguya çekildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Deyr el-Belah Saldırısı Sona Erdi - Son Dakika

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