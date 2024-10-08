İsrail'in Doğu Kudüs Saldırıları: 78 Ölü

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te sürdürdüğü saldırılarda 78 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin'in Kudüs Belediyesi tarafından hazırlanan 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ihlal ve suçlarına ilişkin raporu yayımladı.

Raporda işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 1791 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilirken, son bir yıl içerisinde Filistin topraklarını gasbeden 50 bin 745 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

Rapora göre, Filistinliler Şeyh Cerrah ve Silvan gibi Doğu Kudüs'ün tarihi mahallelerinden zorla göç ettirilmeye yönelik benzeri görülmemiş bir baskıya tanık oldu.

İsrail'in Filistinlileri tehcir ettiği bölgelere İsraillileri yerleştirmeyi amaçladığına işaret edilen raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 340 yıkım saldırısı gerçekleştirildiği ve bunların sistematik bir şekilde arttığı ifade edildi.

Rapora göre, İsrail'in ithal edilen mallar ile Kudüslü tüccar ve yatırımcılara keyfi kısıtlamalar dayatması sonucu işgal altındaki Kudüs sakinleri boğucu bir ekonomik ablukaya maruz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.