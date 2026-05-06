İsrail'in El Halil'de Filistinli Evinin Yıkımı

06.05.2026 00:48
İsrail ordusu, El Halil'de bir Filistinliye ait evi ve su kuyusunu yıkarak yıkım politikalarını sürdürüyor.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bir Filistinliye ait evi ve su kuyusunu yıktı.

Evi yıkılan Filistinli İbrahim Muhamera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Mesafir Yatta bölgesine baskın düzenlediğini ifade etti.

Muhamera, İsrailli askerlerin iki odalı evinin yanı sıra içme suyu ve hayvanlarını sulamak için kullandığı su kuyusunu yıkmaya başladığını aktardı.

Evi ve yaşamları için ihtiyaç duydukları kuyunun tamamen yıkıldığını aktaran Muhamera, "Bu yıkımlar, İsrail'in Filistinli sakinleri topraklarından uzaklaştırmayı amaçlayan politikasının bir parçası." dedi.

"Burada kalacağız"

İsrail'in yıkım için "ruhsatsız inşaatı" bahane ettiğini kaydeden Muhamera, asıl amaçlarının Filistinlileri yerlerinden etmek ve bölgedeki Filistinli nüfusun varlığını engellemek olduğunu vurguladı.

Muhamera, İsrail'in önce araziyi boşaltıp sonra ele geçirmek istediğine dikkati çekerek, "Burası bizim arazimiz ve sahipleri var, ne olursa olsun burayı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Filistinlilerin kayıplarına rağmen topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Muhamera, "Yıkıp geçseler, inşa etseler, her şeyi mahvetseler bile burada kalacağız; çadırlarda yaşayacağız ancak topraklarımızı terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail, ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak, neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

