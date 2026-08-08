İsrail'in El Halil'de Filistinli Gençlere Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in El Halil'de Filistinli Gençlere Saldırısı

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İsrailli askerlerin desteğiyle Filistinli gençlere El Halil'de saldırı düzenlendi, çok sayıda gözaltı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin batısında bulunan İzna beldesinde Nebi Salih Camisi'ne saldırdı, İsrail askerinin desteğiyle bir Filistinliyi darbetti.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İzna beldesine baskın düzenledi.

İsrailliler, baskına tepki gösteren Filistinlilere saldırarak bazılarını darbetti.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 2 İsraillinin Filistinli bir gence saldırdıkları, genci zorla yere yatırarak tekmeledikleri görülüyor. Kayıtlarda, koşarak bölgeye gelen bir İsrail askerinin ise saldırganlara müdahale etmek yerine genci üzerine çökerek dövdüğü yer alıyor.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail güçleri, beldeye baskın düzenleyerek Filistinlilere saldıran İsrailliler yerine çok sayıda belde sakinini gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Celatiye Mahallesi'nde de Filistinlilere ait arazilere çadır kurarak bölgeye koyun sürüsü getirdi, bir Filistinlinin aracını tahrip etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk yarısında Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi. Aynı dönemde büyük bölümü hayvancılık amaçlı olmak üzere 42 yeni yasa dışı yerleşim noktası kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı, bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in El Halil'de Filistinli Gençlere Saldırısı - Son Dakika

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