İsrail'in elektrik kesintisi sonucu Gazze'deki hastanede 8 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in elektrik kesintisi sonucu Gazze'deki hastanede 8 hasta hayatını kaybetti

İsrail\'in elektrik kesintisi sonucu Gazze\'deki hastanede 8 hasta hayatını kaybetti

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde İsrail'in elektrik kesintisi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi sonucu yoğun bakımda kalan 8 hasta yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin hastanede çalışan sağlık personelini alıkoyduğu ve hastaları bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi. Gazze'de saldırılar sonucu binlerce kişi öldü ve sivil altyapı tahrip edildi.

18.02.2024 18:55
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriğini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engellediği Nasır Hastanesinde yoğun bakımda hayatını kaybeden hasta sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun askeri karargaha dönüştürdüğü Nasır Hastanesindeki yoğun bakım hastalarının durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, İsrail'in elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında kalan 1 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da gün içinde yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini alıkoyduğunu belirtmişti.

Kudra, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesinde elektriği kesmesi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi nedeniyle yoğun bakımdaki 7 hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, durumu kritik olan onlarca hastanın da her an ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğunu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığını vurgulayan Kudra, "İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Kudra, Nasır Hastanesinde 3 gündür elektriklerin ve suyun kesik olduğunu sözlerine eklemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in elektrik kesintisi sonucu Gazze'deki hastanede 8 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

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