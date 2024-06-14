İsrail'in engellemelerine rağmen binlerce kişi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı

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İsrail'in engellemelerine ve çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 30 bin Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına kontrol noktaları kuran İsrail polisi, bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişlerini engelledi.

İsrail güçleri cuma hutbesi ve namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, çok sayıda kişinin girişini engelledi ve bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Batı Şeria'nın farklı illerinden gelen çok sayıda Filistinlinin "özel izin almaları gerektiği" iddiasıyla geçişlerini kısıtlıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre Mescid-i Aksa'da cuma namazına 30 bin kişi katıldı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 29 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.