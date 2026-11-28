Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki yıkılan köylerin enkazını taşımasının, savaş suçlarının belgelenmesinde kullanılabilecek delilleri yok ederek gelecekteki hesap sorma ve tazminat taleplerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Çevre Bakanlığının açıklamasına göre Zeyn, "Bilimsel Belgeleme ve Çevresel Hesap Verebilirlik: Hafızanın ve Ulusal Hakların Korunması" başlıklı belgede, enkazların "her bir bölgede yaşananlara ilişkin izler taşıdığını ve bölge halkının evleri ile köylerinden geriye kalan unsurların bir parçası olduğunu" belirtti.

Belge ve içerdiği verilerin, Lübnan'ın uluslararası insancıl hukukla ilgili dosyasını hazırlamakla görevlendirilen Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'nin kullanımına sunulduğunu aktaran Zeyn, belgenin, Mitri'nin gelecek çarşamba Cenevre'de insan hakları konulu bir toplantıda sunacağı dosyaya dahil edileceğini kaydetti.

"Enkazın bulunduğu yerlerden kaldırılması, delillerin yok olma riskini artırıyor; kolektif hafızayı ve bölge halkının topraklarıyla bağını zedeliyor." ifadesini kullanan Zeyn, "saldırıların gerçekleştiği bölgelerin belgelenmesi, geride kalan delillerin korunması, bunların Lübnan kamuoyu ve uluslararası toplumla paylaşılması" çağrısında bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, mahallelerin, altyapının, tarihi yapıların ve ibadethanelerin yıkılmasına yol açtığını aktaran Zeyn, bombardımanların geniş alanları yerle bir ederek zarar gören köylerin coğrafi yapısını değiştirdiğini ifade etti.

Ormanlar, toprak, su, hava ve deniz ekosistemlerinde meydana gelen zararları "ekolojik soykırım" olarak nitelendiren Zeyn, İsrail'in 16 bin hektardan fazla tarım ve orman arazisini yaktığını, yaklaşık 2 bin hektarlık alanı glifosat maddesiyle ilaçladığını, yüzlerce hektarlık meyve bahçesini tahrip ettiğini ve binlerce zeytin ağacını sökerek götürdüğünü belirtti.

Bakan Zeyn, çevresel kayıpların 2024 sonu itibarıyla 512 milyon doları aştığını, 2026 yılına ilişkin kayıpların ise henüz hesaplanmadığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.