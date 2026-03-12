İsrail'in Erki'ye Saldırısında 9 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.
Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.
