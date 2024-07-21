İsrail'in Eylat Limanı'nda işten çıkarmalar yaşanacak - Son Dakika
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İsrail'in Eylat Limanı'nda işten çıkarmalar yaşanacak

İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat Limanı'nda, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle çalışanların yarısının işten çıkarılacağı belirtildi. Eylat Limanı Müdürü Gideon Golber, Husilerin bölgedeki faaliyetlerinin etkisiyle limanın faaliyetlerinin durduğunu ve büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu ifade etti. İşçi sayısının yarıya düşeceği belirtilirken, Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor.

21.07.2024 17:27
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İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat Limanı'nda, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle çalışanların yarısının işten çıkarılacağı belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Eylat Limanı Müdürü Gideon Golber, Husilerin bölgedeki faaliyetlerinin etkisi konusunda açıklamalarda bulundu.

Golber, geçen yılın kasım ayının sonunda Husilerin "NYK" adlı gemiyi mürettebatıyla kaçırması ve nakliye hattını kapatması sonrasında, Eylat Limanı'nın faaliyetlerini durdurduğunu aktardı.

Gemilerin Eylat Limanı'na başka herhangi bir rotadan ulaşamadığını ifade eden Golber, "Tüm faaliyetler durdu ve gelirler de durdu." ifadelerini kullandı.

Eylat Limanı'nın büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde bulunduğunu ve bu hafta işçilerin yarısının çıkarılacağını belirten Golber, çalışan sayısının toplamda 400 ila 520 arasında değiştiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıdan saatler sonra Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eylat) şehrinde düşman İsrail'in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füzelerle operasyon düzenledi." açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail topraklarına doğru ilerleyen karadan karaya bir füzenin önlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Eylat Limanı'nda işten çıkarmalar yaşanacak - Son Dakika

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