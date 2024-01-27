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İsrail'in Filistin'deki zulme tepki amacıyla hazırlanan müzikli tiyatro oyunu 'Gaza' prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika
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İsrail'in Filistin'deki zulme tepki amacıyla hazırlanan müzikli tiyatro oyunu 'Gaza' prömiyerini gerçekleştirdi

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme tepki amacıyla hazırlanan müzikli tiyatro oyunu 'Gaza'nın prömiyeri, Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterinin yapımcısı Fetullah Badem, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını hatırlatarak, herkesin buna bir cevap vermesi gerektiğini belirtti. Oyunda, Filistin tarihini kronolojik olarak anlatan tiyatro, müzik ve barkovizyon gösterileri yer alıyor.

İsrail\'in Filistin\'deki zulme tepki amacıyla hazırlanan müzikli tiyatro oyunu \'Gaza\' prömiyerini gerçekleştirdi
27.01.2024 - 09:33,
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İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme tepki amacıyla hazırlanan müzikli tiyatro oyunu "Gaza"nın prömiyeri, Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gösterinin yapımcısı Fetullah Badem, AA muhabirine, İsrail'in 3,5 aydır tüm dünyanın gözü önünde çocuklar da dahil Filistinlileri katlettiğini hatırlatarak, "Dünyada çocuklar katledilirken hiçbir şey normal devam etmemeli. Herkesin, bütün insanlığın buna bir cevabı, bir yaptırımının olması gerekiyordu. Bu dönemde herkes elinden ne geliyorsa bunu yapmaktan mesul." dedi.

Sanat camiası olarak, yaşananların perde arkasını teatral dille izleyiciye aktarmak adına böyle bir projeye başladıklarını belirten Badem, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız yaklaşık 3 ay sürdü. Bugün de ilk gün. Seyircilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin ulaşabildiğimiz her noktasında inşallah bu program devam edecek. Süreç olarak 1887'den 2024'e kadar olan Filistin tarihini kronolojik sıralamayla anlatıyoruz. İçerisinde tiyatro, müzik, barkovizyon gösterisi var. Bu gösterilerde profesyonel dizi oyuncularımız da yer alıyor."

Senaryosunu İzzettin Akpolat'ın yazdığı oyunda, yine Akpolat ve Burak Gün rol alıyor. Gösteride ayrıca Fetullah Badem, Filistin üzerine ezgileri beğeniye sunuyor.

Kaynak: AA
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