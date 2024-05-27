İsrail'in Filistinlilere saldırısı Bilecik'te protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere saldırısı Bilecik'te protesto edildi

İsrail\'in Filistinlilere saldırısı Bilecik\'te protesto edildi

İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına gerçekleştirdiği saldırı, Bilecik'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen protesto ile kınandı. Şerifpaşa Camisi'nde toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra Atatürk Parkı'na yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında İsrail'in zalimliği ve katilliği vurgulanarak, Filistin direnişine destek çağrısı yapıldı. Protesto sonrası grup dağıldı.

27.05.2024 22:03
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İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına gerçekleştirdiği saldırı, Bilecik'te protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesinin organizasyonuyla, Şerifpaşa Camisi'nde buluşan grup, olayda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, daha sonra Atatürk Parkı'na yürüdü.

Burada topluluk adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan AGD Bilecik Liseler Komisyon Başkanı Yücel Güneş, bölgede yaklaşık 8 aydır çatışmaların sürdüğünü hatırlattı.

Refah'ta son yaşananları "sözün bittiği yer" olarak tanımlayan Güneş, şöyle konuştu:

"Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Siyonistlere direnen Gazze halkının ve Filistin direnişine destek için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin tek isteği, siyonistlere anladığı dilden yanıt verilmesidir. Bu bağlamda, İslam ülkelerinin liderlerine büyük sorumluluk düşmektedir."

Güneş, İsrail'in hedefinin yalnızca Filistin olmadığını, ileride sıranın diğer İslam coğrafyalarına da gelebileceğini belirtti.

Hamas'ın sadece Filistin için değil, tüm Müslümanlar için savaştığını vurgulayan Güneş, "Türkiye halkı, Filistin direnişinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu insanı, Filistin direnişinin ta kendisidir." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere saldırısı Bilecik'te protesto edildi - Son Dakika

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