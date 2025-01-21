İsrail'in Gazze'de Balıkçıya Saldırısı

Güncel

İsrail güçlerinin, ateşkesin üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, balıkçı teknelerine saldırısında Filistinli bir balıkçı ağır yaralandı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail donanması Eş-Şati Mülteci Kampı açıklarında balıkçı teknelerini top atışına tuttu.

Saldırıda Filistinli bir balıkçı ağır yaralandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin deniz sahasında balıkçılık, yüzme ve dalış için büyük bir tehlike söz konusu ve önümüzdeki günlerde denize girilmemesi konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkesin ikinci gününde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail keskin nişancı ateşiyle biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybederken, bir Filistinli de kentin doğusunda İsrail ordusunun kalıntılarından bir nesnenin patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

Dünden bu yana, 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesi veya balıkçının yaralanmasıyla ilgili ne Gazze Şeridi'ndeki Filistin makamlarından ne arabuluculardan ne de İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'te başlattığı 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.