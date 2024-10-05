İsrail'in Gazze'de Camilere ve Mezarlara Saldırıları

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşı başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki camilerin yüzde 79'u, 3 kilise ve 19 mezarlığı yıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusu sistematik ve bilinçli bir şekilde bin 245 caminin 814'ünü yani yüzde 79'unu yıktı, 148 cami ve 3 kilise zarar gördü, 60 mezarlıktan 19'unu hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı ve yıkımların bakanlığa maliyetinin 350 milyon dolar olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun vurduğu birçok mezarlıktan ceset kaçırdığına dikkat çekilen açıklamada, "Soykırım savaşı sırasında, işgal ordusu mezarları alt üst etti, binlerce şehidin cesedine vahşice, barbarca saygısızlık yaptı veya çaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın 238 görevlisinin İsrail ordusunca öldürüldüğü, 19'unun alıkonulduğu belirtilerek, İsrail ordusunun bakanlığa ait idari ve eğitim amaçlı kullanılan 11 merkezini de yıktığı kaydedildi.

Bakanlığın İsrail'in Gazze Şeridi'nde mabetlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in soykırım savaşını durdurması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.