İsrail'in Gazze'de düzenlediği bombardımanda 12 Filistinli öldü

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GAZZE, 31 Mart (Xinhua) -- Filistin TV, İsrail'in Gazze'de yardımların güvenliğinden sorumlu kişileri hedef alan bir bombardıman düzenlediğini, saldırıda en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları Cumartesi gece saatlerinde meydana gelen saldırıda sağlık ekiplerinin yaralıları taşımak için büyük gayret gösterdiğini, diğer yandan bazı yaralıların yerde hala yardım beklediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 32.705'e yükseldi.