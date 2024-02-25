İsrail\'in Gazze\'yi felakete sürüklemesi sonucu temiz su kıtlığı ve hastalıklar artıyor

İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak felakete sürüklediği Gazze Şeridi'nde temiz su kıtlığının yaşandığı ve çöplerin biriktiği kalabalık derme çatma barınaklarda hastalıkların da had safhaya ulaştığı belirtildi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin paylaşım yaptı.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de sağlık şartlarının sürdürülemez olduğu vurgulanan paylaşımda, saldırılardan kaçanların sığındığı UNRWA barınaklarının da aşırı derece kalabalık olduğuna dikkat çekildi.
Paylaşımda temiz su kıtlığının yanı sıra katı atıkların da biriktiğinin altı çizilirken, hastalıkların yayılmasının da had safhaya ulaştığı ve mevcut durumun felaket olduğuna dikkat çekildi.
İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.
İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.
İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
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