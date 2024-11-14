İsrail’in Gazze'de Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir evi vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, vurulan evin enkazında halen insanların olduğunu ancak İsrail saldırıları nedeniyle sivil savunma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hiçbir çalışma yürütemediğini duyurmuştu.