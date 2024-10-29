İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binayı bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'de Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
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