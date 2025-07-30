İsrail'in Gazze'de Sivil Hedefli Saldırısı: 40 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 40'ı aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 40'ı aştığını, bütün hastanelerin söz konusu hastanelerle dolduğunu söyledi.

Basal, "İşgal güçleri, yardım tırlarının giriş yaptığı Zikim bölgesinde sivilleri hedef alıyor ve keskin nişancılarla vuruyor. Gerçek bir katliamla karşı karşıyayız." dedi.

Akıbeti bilinmeyen çok sayıda kayıp olduğunu da ifade eden Basal, olay yerinde saldırının mağduru çok sayıda kişi olduğunu ancak saha koşullarının son derece tehlikeli olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Gazze'deki herkesi etkileyen bu aç bırakma politikasının sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Basal, işgal güçlerinin, yiyecek arayan herkesi öldürdüğünü kaydetti.

Gazze'deki hastanelerin artık bu kadar fazla yaralıyla baş edemediğini, bunlar arasında durumu son derece kritik olanların da bulunduğunu ifade eden Basal, insani yardımların güvenli şekilde dağıtılması ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Basal, bu suçların sorumluluğunu uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının taşıdığını söyledi.

Sağlık kaynakları İsrail ordusunun Zikim bölgesi çevresinde yardım bekleyen sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.