İsrail'in Gazze'de Sivil Hedefli Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'de Sivil Hedefli Saldırısı: 40 Ölü

30.07.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zikim bölgesindeki saldırıda 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda 40'ı aşkın Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 40'ı aştığını, bütün hastanelerin söz konusu hastanelerle dolduğunu söyledi.

Basal, "İşgal güçleri, yardım tırlarının giriş yaptığı Zikim bölgesinde sivilleri hedef alıyor ve keskin nişancılarla vuruyor. Gerçek bir katliamla karşı karşıyayız." dedi.

Akıbeti bilinmeyen çok sayıda kayıp olduğunu da ifade eden Basal, olay yerinde saldırının mağduru çok sayıda kişi olduğunu ancak saha koşullarının son derece tehlikeli olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Gazze'deki herkesi etkileyen bu aç bırakma politikasının sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Basal, işgal güçlerinin, yiyecek arayan herkesi öldürdüğünü kaydetti.

Gazze'deki hastanelerin artık bu kadar fazla yaralıyla baş edemediğini, bunlar arasında durumu son derece kritik olanların da bulunduğunu ifade eden Basal, insani yardımların güvenli şekilde dağıtılması ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Basal, bu suçların sorumluluğunu uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının taşıdığını söyledi.

Sağlık kaynakları İsrail ordusunun Zikim bölgesi çevresinde yardım bekleyen sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de Sivil Hedefli Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu 8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
10:11
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
10:01
Görkemli doğum günü kutlaması Pastadaki not dikkat çekti
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 23:34:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'de Sivil Hedefli Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.