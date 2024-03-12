İsrail'in Gazze'deki ablukası kistik fibrozis hastası çocukları olumsuz etkiliyor

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İsrail'in açlık ve susuzluğa sürüklediği Gazze Şeridi'nde kistik fibrozis hastası iki çocuğunu kaybeden Filistinli anne, kuzeydeki ilaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle 2 aydır durumu kötüye giden aynı genetik rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki oğlunu da kaybetmekten korkuyor.

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir bombaladığı ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki durum, kronik hastalığı olan ve rutin tedaviye ihtiyaç duyan çocukları olumsuz etkiliyor.

Gazzeliler İsrail'in bombardımanından sağ çıksalar bile, bölgede yaşanan kıtlık ve ilaç sıkıntısı nedeniyle açlıktan ya da tedavisizlikten ölme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yerel ve uluslararası kuruluşların felaketi önlemek için bölgeye acil insani yardım girişi sağlanmasına yönelik çağrılarına rağmen İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik ulaştırılmasına izin vermiyor.

Kistik fibrozis hastası 6 yaşındaki çocuk hızlı bir şekilde kilo kaybediyor

Kuzeydeki Beyt Lahya beldesinde Kemal Advan Hastanesinde yatan kistik fibrozis hastası 6 yaşındaki Fadi ez-Zenat, bölgedeki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedaviyi göremiyor.

İyi bir beslenmeye ihtiyaç duyan ve hızlı bir şekilde kilo kaybeden Filistinli çocuğun ihtiyaç duyduğu sebze, meyve, yumurta ve kuruyemiş gibi gıdalar kuzeyde tükenmiş durumda.

Daha önce iki çocuğumu aynı hastalık yüzünden kaybettim

AA muhabirine konuşan Fadi'nin annesi Ummu Fadi, oğlunun kistik fibrozis hastası olduğunu ve küçük yaştan beri hastalığın takibinin yapıldığını söyledi.

Kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis nedeniyle geçmiş yıllarda iki çocuğunu kaybettiğini ifade eden Ummu Fadi, bölgedeki ilaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle durumu kötüye giden aynı genetik rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki oğlu Fadi için de endişe duyduğunu dile getirdi.

Ummu Fadi, oğlunun, solunum yolları tıkalı olduğu için nebilizatör cihazına bağlı bir şekilde 2 aydır tedavi gördüğünü ve serum desteği aldığını belirterek, bu cihazın elektriğe bağlı çalıştığını ve yakıt sıkıntısı nedeniyle bu konuda da sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Fadi'nin son 2 aydır durumunun kötüye gittiğini ve hastaneye yatırıldığını ifade eden Ummu Fadi, şunları kaydetti:

"Bu hastalık iyi bir beslenme ve uygun bir tedavi gerektiriyor. Ancak kıtlığın olduğu Gazze'nin kuzeyinde bu mümkün değil. Fadi, hızlı bir şekilde kilo kaybetti. Bölgede sağlıklı gıda yok. Bu durum, özellikle kilo kaybettikten sonra çeşitli komplikasyonlara neden oluyor."

Filistinli anne çocuğunun gıdaya ulaşabilmesi, tedavi edilmesi ve Gazze Şeridi'nin kıtlığa sürüklenmesine neden olan saldırıların durdurulması temennisinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sini kadın ve çocuklar oluştururken, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 25'e yükseldi.

Yetersiz beslenme ve dehidrasyondan kaynaklı ölümlerin sayısı yalnızca hastanelere ulaşanları yansıtırken, onlarca kişinin hastanelere gelemeden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.