İsrail'in Gazze'deki Asker Kaybı 861'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Asker Kaybı 861'e Yükseldi

03.06.2025 07:27
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İsrail ordusu, Gazze'de 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda kayıp sayısı artıyor.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'ndan 3 askerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Ölen İsrail askerlerinin, Çavuş Lior Steinberg'in (20), Çavuş Ofek Barhana (20) ve Çavuş Omer Van Gelder (22) olduğu belirtildi.

Böylece İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 861'e yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Asker Kaybı 861'e Yükseldi - Son Dakika

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