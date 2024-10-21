İsrail'in Gazze'deki Belediyelere Saldırıları Kınandı

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Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna, İsrail ordusunun, Gazze'deki belediyeleri ve çalışanlarını hedef almasının insanlığa karşı suç ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa Belediyesinin çalışanlarını, su altyapısını onardıkları sırada hedef alınmasını kınadı.

Bunun, İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşının başlangıcından bu yana belediye çalışanlarını hedef alan kasıtlı saldırılarının devamı olduğunu, daha önce de Cibaliya ve Gazze belediyelerinin hedef alındığını kaydeden Muhenna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suçlar, altyapıya ve temel hizmet sektörüne zarar verme amacı taşıyan sistematik bir politikayı yansıtıyor. İsrail'in belediyeleri ve çalışanlarını hedef alması, insanlığa karşı bir suç ve silahlı çatışmalar sırasında hizmet tesisleri ve kamu çalışanlarının korunmasını öngören tüm uluslararası kanunların açık ihlalidir."

Muhenna, İsrail'in saldırılarına rağmen temel hizmetleri sunmaya devam edeceklerini ve Gazze halkının can damarı olan bu çalışmaların durmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bugün, Gazze'de işbirliği içinde oldukları Kıyı Belediyeleri Su İdaresi (CMWU) çalışanı mühendis ve işçilerden oluşan 4 kişilik ekibin, Han Yunus'un Huzaa beldesindeki su altyapısını onarmaya giderken İsrail'in saldırısına uğradıklarını açıklamıştı.

Açıklamada, 4 kişinin ölümüyle temiz suya ulaşmanın zor olduğu Gazze'deki insani krizin daha da derinleşeceği vurgulanmıştı.