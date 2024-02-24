İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırısında 22 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk olan ölü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 29.514'e ulaştığını açıkladı.

24.02.2024 09:41
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GAZZE, 24 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Balah kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, Cuma günü bombalanan evde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığını söyledi. Çoğu çocuk olan ölü ve yaralılar, kentteki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynaklar, kayıp kişilere yönelik ihbarların alındığı ve sivil savunma ekiplerinin evin enkazında sağ kalanlara yönelik arama yürüttüğünü söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 29.514'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli öldü - Son Dakika

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