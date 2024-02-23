İsrail\'in Gazze\'deki kıtlık tehlikesi: Bir torba un için can pazarı

İsrail'in aç ve susuz bırakarak kıtlığa yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, sahile yakın noktada konuşlanan ve üzerlerine ateş açan tanklara rağmen bir torba un alabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.
Yaklaşık 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bölgenin kuzeyinde durum oldukça vahim. İsrail'in yardımların ulaşmasını engellediği kuzeydeki Filistinliler bir yandan saldırılarla diğer yandan açlıkla mücadele ediyor.
İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan binlerce Filistinli, Gazze kentinin batısındaki Er-Raşid Caddesi'nde bir torba un alabilmek için toplandı.
Hayatta kalmak için kurutulmuş mısır ve arpadan oluşan hayvan yemini öğüterek tüketmek zorunda kalan Filistinliler, sahile yakın noktada konuşlanan ve üzerlerine ateş açan tanklara rağmen çocuklarının karnını doyurmak için canlarını tehlikeye atıyor.
Filistinliler, İsrail güçleri ateş açtığında kum torbalarının arkasına ya da yere yatarak kendilerini korumaya çalıştıklarını ifade ediyor.
Bir torba un için can pazarı
Gazze kentinden 56 yaşındaki Mutez Abdulcevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir torba un için üzerimize ateş açan tanklara yaklaştık." dedi.
Abdulcevad, Gazze'nin kuzeyinde durumun içler acısı olduğunu, yiyecek bir şey bulamadıklarını ve "tükenmek üzere olan hayvan yemleriyle" idare ettiklerini anlattı.
İslam ve Arap dünyasına, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yapan Abdulcevad, "Burada işgal güçleri soykırım yapıyor. İnsanlar açlıktan ölüyor. Çocuklarına verecek bir gıda bulamıyor. Gazze halkına gıda yardımı yapılmalı." ifadesini kullandı.
Abdulcevad, son aylarda ciddi gıda sıkıntısı çeken ailesini doyurmak için İsrail ordusunun ateş açmasını göze aldığını ve bir torba un alabildiği için mutlu olduğunu söyledi.
"Canımızı tehlikeye atmazsak açlıktan öleceğiz"
İnsani yardım almaya gelen 34 yaşındaki Filistinli Muin Selim de İsrail ordusunun kara işgalini sürdürerek insani krizi derinleştirdiği Gazze'de temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve İsrail ordusunun engel olması nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığına dikkati çekti.
Selim, "Zor şartlar nedeniyle kendimizi ölümün kucağına atmaya geldik, bir çuval un almak için çabalıyoruz. Gazze kentine ulaşan yardımlardan almak isterken ordu bize ateş açıyor. Ölenler ve yaralananlar oluyor. Eğer canımızı tehlikeye atmazsak açlıktan öleceğiz. Gazze'de şu an bu un 2 bin 500 şekel (yaklaşık 688 dolar). Bunu bulmak da neredeyse imkansız." dedi.
Faysal el-Hüsnü de (49) daha önce hiçbir şekilde böyle bir durum yaşamadıklarını, 5 aydan bu yana insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmediğini kaydetti.
Hüsnü, "Ulaşan yardımlar da oldukça kısıtlı. Çok az sayıda kişiye yetiyor. Biz abluka altında afetzede bir halkız. İsrail güçleri bize ateş açıyor. Gazze'de un olsa kimse kendi hayatını böyle tehlikeye atmazdı." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuğun her gün travmalarla karşılaştığı ve yetersiz insani yardımlar nedeniyle kıtlığın an meselesi olduğu uyarısında bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze'nin kuzeyinde her 6 çocuktan birinin ciddi düzeyde yetersiz beslendiğini açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.
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