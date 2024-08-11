İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 100'den Fazla Filistinli Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - İsrail'in, Gazze'nin Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna düzenlediği füze saldırısında, içlerinde çocukların da olduğu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Pek çok ülke İsrail'in son olarak gerçekleştirdiği El Tabin okuluna yönelik saldırısını kınarken, ateşkesin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, El Tabin okulu, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı noktalardan biriyken İsrail'in füze saldırısı, sivillerin namaz kıldığı sırada okulun ibadet alanına yönelik gerçekleştirildi. Günün erken saatlerinde 3 adet 907 kilogramlık bomba ile gerçekleştirilen saldırıda, 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, "Hamas'ın merkez üssü olarak kullandığını" iddia ederek ağustos ayının başından beri Gazze'deki okullara yönelik saldırı düzenliyor. İsrail, 1 Ağustos'ta Gazze'nin Shujayya bölgesindeki Dalal al-Maghrabi okullarına saldırı gerçekleştirmiş ve 15 kişinin ölümüne neden olmuş, 3 Ağustos'ta Şeyh Radwan bölgesindeki Hamama ve al-Huda okullarına hava saldırısı düzenlemiş 17 kişi ölmüştü. 4 Ağustos'ta ise, İsrail'in Nassr bölgesindeki Hasan Selame ile Nassr okullarına yönelik saldırısından sonra 30 kişi hayatını kaybetmişti. 7 Ağustos'ta Tufan bölgesindeki Abdul Fattah Hamouda ve az-Zahra okullarına yönelik 17 kişinin ölümüne neden olduğu saldırısından sonra İsrail, son olarak 100 kişinin öldüğü Daraj bölgesindeki El-Tabin okulunu vurdu. Saldırıda çok sayıda yaralının olduğu kaydedilirken, yaralıların sevk edildiği El-Ahli Hastanesi'nin kapasitesinin üzerinde hasta ile ilgilendiği aktarıldı.

Saldırı, İsrail'in müzakere ekibini yeni bir ateşkes görüşmesine göndermeyi kabul etmesinin hemen ardından düzenlendi.

Öte yandan, ara bulucu ülkelerden Katar, Mısır ve ABD, ateşkes kararına varılması için görüşmelerin sıklaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Birçok ülke, İsrail'in saldırısını kınarken, "Bir an önce ateşkes yapılmalı" çağrısı yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, cumartesi günü, İsrail'in çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan okul binasına düzenlediği hava saldırısını kınadı. Harris "çok fazla sivilin 'yine' öldürüldüğünü" söyleyerek rehine anlaşması ve ateşkes çağrılarını yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD, Mısır ve Katar'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AB'nin, ara bulucu ülkelerin çağrısına katıldığını belirterek, "Bu dayanılmaz acı döngüsüne son verilmesi amacıyla yürüttükleri ara buluculuğa tam desteğimizi yineliyoruz. Anlaşma aynı zamanda bölgesel gerilimin azaltılmasının da önünü açacaktır" diye yazdı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği son saldırıyı sosyal medya üzerinden, "Sivillerin korunması için uluslararası insancıl bir hukuka uyulmalıdır. Acil bir ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına şiddetle ihtiyaç vardır" diyerek kınadı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in ölümcül okul saldırısının ardından Gazze Şeridi'nde bir kez daha ateşkes çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Siviller her gün dehşet, yerinden edilme ve bitmek bilmeyen acıların ortasında bu çatışmanın yükünü taşımaya devam ediyor. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okula düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan yıkıcı saldırıya bir kez daha tanık olduğumuz şu günlerde, bu savaşın maliyeti her geçen gün daha da belirginleşiyor."