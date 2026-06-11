İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

11.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki El-Mısri Kampı'nın karşısındaki apartmana düzenlediği bombardımanda bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında bulunan El-Atatra bölgesine ateş açtı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan bir kadın Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ise Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Kaşku Caddesi'nde sivillerin yakınında infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladı, İsrail donanması da kentin batı kıyılarını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Ayrıca Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinde El-Mağribi Kavşağı yakınında "Feravine" ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son verilere göre toplam can kaybının 72 bin 991'e, yaralı sayısının da 173 bin 219'a yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:38:59. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.