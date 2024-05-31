Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Yanmış Toprak Politikası Uyguladığını Belirtti - Son Dakika
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Gazze'deki Filistin Hükümeti İsrail'in Yanmış Toprak Politikası Uyguladığını Belirtti

Gazze\'deki Filistin Hükümeti İsrail\'in Yanmış Toprak Politikası Uyguladığını Belirtti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda uyguladığı saldırılar sonucunda büyük bir yıkımın meydana geldiğini belirtti. İsrail'in yanmış toprak politikası uygulayarak 200 bin Filistinliyi yerinden ettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve hukuki prosedürlerin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

31.05.2024 19:56
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaklaşık 20 gün süren saldırıları sırasında "yanmış toprak politikası" uyguladığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Cibaliye Kampı'ndan çekilmesinin ardından geride bıraktığı yıkıma işaret etti.

Maruf, çekilmenin ardından yayımlanan görüntü ve fotoğrafların İsrail'in Cibaliya Kampı ve Meşru Beyt Lahiya'da işlenen suçların ve vahşetin korkunç boyutunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

Hükümet yetkilisi, Cibaliya'daki durumun, İsrail'in faşistliğini, ırkçılığını ve terörünü; insanlığın en temel ilkelerine, ahlaki değerlere, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarına aykırılığını, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başta olmak üzere alınan uluslararası kararları ihlal ettiğini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, saldırılar sırasında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığını belirten Maruf, ev, barınma merkezleri, okul ve hastanelerin enkazında olduğu tahmin edilen onlarca kayıp için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Maruf, İsrail'in bölgenin alt yapısını, pazarlar, dükkanlar gibi ekonomi için önemli yapıları kasten yok ettiğini, hatta mezarlıkların bile bu yıkımdan kaçamadığını, İsrail'in buldozerlerle kabirleri alt üst ettiğini aktardı.

İsrail'in insani değer ve ilkeleri ile kurallarını açık bir şekilde ihlal ettiğine dikkati çeken Maruf, Cibaliya Kampı'nda yaklaşık 20 gün devam eden saldırılarında İsrail'in "yanmış toprak" politikası uyguladığını ve yerleşim alanlarını yok ederek 200 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiğini söyledi.

İsrail hakkındaki hukuki prosedürlerin hızlandırılması çağrısı

Maruf, "bu saldırın durdurulması; Tel Aviv liderlerinin savaş ve insanlığa karşı işlenen suçların failleri olarak yargılanması için UAD ve UCM'nin İsrail hakkında hukuki prosedürleri hızlandırması" çağrısında bulundu.

İsrail ve ortakları üzerinde baskı oluşturmak için farklı bölgelerdeki halk ve öğrenci protestolarının artırılmasını isteyen Maruf, bunun soykırımın önüne geçilmesi, Gazze'deki Filistin halkının yaşadığı kıtlığı hafifletecek şekilde bölgeye tıbbi malzeme, yakıt ve insani yardım akışının sağlanması adına gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

Kaynak: AA

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