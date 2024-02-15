İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup Kongre binasında eylem düzenledi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup Kongre binasında eylem düzenledi

İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını protesto eden grup Kongre binasında eylem düzenledi

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e askeri desteğini protesto eden bir grup gösterici, Kongre binası içinde 'Gazze'de acil ateşkes' talebiyle eylem düzenledi. 13 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

15.02.2024 21:13
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İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e askeri desteğini protesto eden bir grup gösterici, "Gazze'de acil ateşkes" talebiyle Kongre binası içinde eylem düzenledi, 13 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ABD kamuoyundan tepkiler devam ederken, başkent Washington'da bir araya gelen "Adalet Projesi" adlı oluşuma mensup göstericiler, İsrail'i ve ABD'yi protesto etti.

Washington'ın sembol binalarından Union Station önünde buluşan 100'den fazla gösterici, "Gazze'de acil ateşkes" yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde açıklamalarını yaptı.

Aralarında farklı milletlerden çok sayıda mültecinin de yer aldığı göstericiler, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi konusunda Amerikan yönetiminin somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Union Station önündeki gösterinin ardından Kongre'ye yürüyen grup, Cannon House binasına yöneldi ve 15-20 civarında gösterici içeri girdi.

Biden yönetimine ve Kongre'ye, İsrail'e askeri yardımları durdurması noktasında çağrıda bulunan grup, Gazze'de öldürülen binlerce sivili andı.

Gazze'de öldürülen sivillere atıfla ölü gibi yere yatarak saldırıları protesto eden grup, ortalarına da üzerinde "Gazze'de şimdi ateşkes" yazılı büyük bir pankart serdi.

Polis, eylemi gerçekleştiren 13 kişiyi gözaltına alırken, dışarıda kalan göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

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