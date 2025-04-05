İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 11 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 11 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'deki hava ve topçu saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti, yaralılar var.

05.04.2025 11:18
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un batısındaki Katatva Mülteci Kampı'nda bulunan aşevini hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Aynı şekilde, İHA ile Han Yunus kent merkezinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Sikke Caddesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi, Refah kenti ve çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Refah kent merkezini, kuzeydeki Ariba bölgesini ve çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.

Hastane kaynakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Nasr beldesine daha önce düzenlenen saldırıda yaralanan Bahaddin Raid Muharib adlı gencin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı ancak detay verilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 11 Filistinli Öldü - Son Dakika

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