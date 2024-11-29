İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 26 Filistinli, aralarında kadın ve çocuklar da var, yaşamını yitirdi.

29.11.2024 20:18
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyt Lahiya'da bir eve İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Şeyh Zayid bölgesindeki evlere yönelik topçu atışları sonucu da 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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