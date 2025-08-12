İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Öldü

12.08.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyen, toplam 45 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla, 9'u insani yardım bekleyen olmak üzere 45 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği son saldırılarda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde toplanan Filistinliler ve çadırlar hedef alınırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki es-Selasini Caddesi yakınlarında düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ordusu şehrin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarındaki saldırıda ise 2 kişiyi öldürdü.

Gazze şehrinin doğusunda sivil Filistinlilerin bulunduğu bir araca yönelik İsrail saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe bölgesindeki bir ev ile Şeyh Rıdvan göleti yakınlarındaki Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır hava saldırıyla vuruldu. Saldırı sonucu aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu Han Yunus'un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

16:29
Altın yatırımcısına ’’altın’’ değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcısına ''altın'' değerinde tavsiye: Kasımda ilginç gelişmeler olabilir
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:43:38. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 45 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.